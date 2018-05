Bring cash: Jordan shoes, smart TVs, game consoles, more up for auction

SAN ANTONIO - The San Antonio Police Department will be holding an asset seizure auction Thursday to sell more than 50 items that range from several pairs of Jordan shoes to smart TVs and other high-end products.

The viewing process begins at 5:30 p.m., with the auction starting at 6:30 p.m.

For those who are interested, the auction will be held at the Veterans of Foreign Wars at 650 VFW Blvd. on the city’s Southside.

SAPD officials said bidders must bring cash and any other form of payment will not be accepted.

Below is the list of all the “as-is” items that are up for auction (with item numbers):

68351 ASHLEY KING BED SET

68352 ASHLEY KING BED SET & ASHLEY 5 DRAWER CHEST AND NIGHTSTAND

68353 ASHLEY BUFFET

68354 TRIPLE DRESSER WITH MIRROR

68355 ZLINE FLAT PANEL TV MOUNTING SYSTEM

68356 GE RANGE WITH DOUBLE OVEN

68357 FISHER PRICE PLAYPEN W/ ASSORTED BABY ITEMS

68358 FORMULA PRO PUMP W/ ASSORTED BABY ITEMS

68359 VIZIO, 65"

68360 SAMUNG 32" TV & DYNEX 32" TV

68361 2 PAIR JORDAN SNEAKERS

68362 3 PAIR NIKE SNEAKERS

68363 2 PAIR REEBOX; 1 PAIR EWING SNEAKER

68364 2 PAIR JORDAN SNEAKERS

68365 2 PAIR JORDAN SNEAKERS

68366 1 PAIR LEBRON; 1 PAIR DR. MARTENS

68367 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68368 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68369 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68370 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68371 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68372 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68373 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68374 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68375 3 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68376 2 PAIR AIR JORDAN SNEAKERS

68377 3 PAIR NIKE SNEAKERS

68378 ASSORTED WALL ART (9 PIECES)

68379 HUFFY BIKE; KENT BIKE

68380 SCHWINN BIKE; K2 BIKE

68381 ASSORTED HAND TOOLS AND HEAVY CHAIN

68382 CANON 35 MM CAMERA IN CASE

68383 DUAL BALL HITCH

68384 ECHO GAS POWER WEED EATER

68385 CRAFTSMAN PRESSURE WASHER

68386 10 FT KAYAK W/ ROOF RACK

68387 PORTLAND ELECTRIC CHAIN SAW & POULAN GAS CHAIN SAW

68388 SCHUMACHER 200 AMP BATTERY CHARGER

68389 ECHO GAS WEED EATER

68390 STIHL MS171 CHAINSAW

68391 STIHL CHAINSAW/ NO BLADE

68392 LEOPOLD BX 2 BINOCULARS

68393 STORM CAT PORTABLE GAS GENERATOR AND HITACHI 2 DRILLS

68394 RYOBI RECIPROCATING SAW & 2 SETS OF HAND TOOLS & HITACHI FINISHING NAILER

68395 CRAFTSMAN TOOL SET & MIWAUKEE RECIIPROCATING SAW

68396 LARGE RUBBERMAID TOTE W/ ASSORTED DVD MOVIES

68397 LITTLE GIANT LADDER

68398 45 QUART YETI COOLER

68399 TCL 40" TV

68400 CHICAGO HAMMER DRILL & CENTRAL NAILER

68401 2 PORTER CABLE DRILLS AND FLASHLIGHT W/ CHARGER

68402 SONY PS4 W/ 2 CONTROLLERS AND 2 GAMES

68403 2 FRIGIDAIRE COOLERS

68404 SAMSUNG 65" CURVE TV

68405 10'x 10' CANOPY

68406 PLASTIC BIN CONTAINING ASSORTED TOOLS

68407 COBALT TOOL KIT

68408 BLUE BIN CONTAINING ASSORTED HAND TOOLS

68409 CRAFTSMAN SCAN TOOL & HYPER TOUGH SANDER AND DRIVE SHAFT LOOP

68410 CLEAR CONTAINER W/ ASSORTED MILWAUKEE CORDLESS TOOLS

68411 CLEAR CONTAINER W/ ASSORTED HAND AND CORDLESS TOOLS

68412 BLACK AND DECKER ELECTRIC EDGER

68413 SCHUMACHER BATTERY CHARGER

68414 CHICAGO ELECTRIC WELDER

68415 VAPOR WIRE WELDER

68416 PLASTIC BIN CONTAINING ASSORTED TOOLS

68417 PLASTIC BIN CONTAINING ASSORTED TOOLS AND CRAFTSMAN TOOL SET NIB

68418 MATCO AIR COMPRESSOR

68419 BIN CONTAINING XBOX 360 & SAMSUNG DVD PLAYER

68420 NINTENDO WII & NINTENDO WII W/3 CONTROLLERS; WII 2

68421 SAMSUNG STAINLESS DISHWASHER NIB

68422 10' X 10' CANOPY

68423 PAIR OF AIR JORDAN SNEAKERS

68424 LARGE CANON SAFE

68425 WILSON HEXAGON GAZEBO

68426 XBOX ONE HALO EDITION NIB

68427 6 XBOX GAMES AND ACCESSORIES

68428 NIXON D5100 CAMERA

68429 PLAYSTATION 4 W/ 2 CONTROLLERS

68430 TOSHIBA 46" TV

68431 4 MICHAEL KORS PURSES & 2 MICHAEL KORS WALLETS

68432 4 MICHAEL KORS PURSES & 2 MICHAEL KORS WALLETS

68433 32" HISENCE TELEVISION

68434 ASSORTED COLLECTOR COINS

68435 NIXON BIG PLAYER WATCH

68436 DIESEL "ONLY THE BRAVE" WATCH

68437 DIESEL "MEGA CHIEF" WATCH

68438 SAMSUNG OCULUS VIRTUAL REALITY GOGGLES

68439 OAKLEY SUNGLASSES AND SPERRY SUNGLASSES

68440 GUCCI BACK PACK

68441 BULOVA WATCH

68442 27" GOLD COLORED NECKLACE MARKED 10K; 18 GRAMS

68443 3 GOLD COLORED RINGS; NO MARKINGS; 15 GRAMS

68444 4 PAIR GOLD COLORED EARRINGS; 18 GRAMS

68445 INVICTA WATCH

68446 WATCH BOX CONTAINING 1 NIXON AND 1 SHARK WATCH

68447 PAIR OF GOLD COLORED EARRINGS MARKED 10K; 22.3 GRAMS

68448 DOLCE AND GABANA SUNGLASSES

68449 ROLEX SUBMARINER WATCH

68450 TECHNO GRILL WATCH

