List of public safety officer suspensions (last names P-T)

The list below shows public safety officer suspensions from November 2013 to present for last names that range from the letters P to T.

Individuals with more than one suspension are denoted by bullet points below their name for each suspension.

P-T

Palmer, Jeremy E

Pantoja, David A

Perales, Javier Jr.

Perez, Oscar R

Perry, Sgt. David M

Platt, Deanna

Pollard, Jamir D

Portillo, Jose E

Prather, Ryan

Purkiss, Shannon

_________________________

Ramirez, Jordan D

Ramirez, Rene

Ramos, Abram

Ramos, David

Ramos, Jesus

Redus, James V

Reese, Melvin

Reno, Jason W

Reyes, Jonathan M

Rocha, Neil

Rodriguez, David (SAPD)

Rodriguez, David (SAFD)

Rodriguez, Erik

Rodriguez, Gena

Rodriguez, Roger

Rodriguez, Veronica J

Rolo, Bany

Romo, Robert

Ruiz, David

_________________________

Saenz, Jessica L

Salazar, Albert

Sanchez, Arnoldo A

Sanchez, Roger F

Sanders, Dale

San Miguel, Eduardo

Saucedo, Miguel

Sayles, Joseph M

Schmitt, Daniel J

Scott, Gary

Seguin, Russell

Sheffield, Robert

Silva, Felix

Silva, Joel

Smith, Hebert

Solis, Stephanie M

Stultz, Jay A

Swan, Joseph A

Sweeney, Peter L

_________________________

Terrazas, Aaron

Thomaston, Harold Jr.

Tijerina, Felix

Tilson, Charles

Toniazzo, Peter J

Tuli, Gary

Turner, David A

