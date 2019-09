RECIPE: Pumpkin streusel coffee cake

SAN ANTONIO - Pumpkin Streusel Coffee Cake

Streusel

Ingredients:

200 grams brown sugar

64 grams all-purpose flour

120 grams toasted pecans

4 grams cinnamon

86 grams butter, melted

Batter

Ingredients:

150 grams canola oil

150 grams sugar

150 grams brown sugar

366 grams pumpkin puree\

170 grams sour cream

3 eggs

1 1/2 teaspoon vanilla

381 grams flour

2 grams baking soda

6 grams baking powder

2 grams salt

2 grams cinnamon

2 grams ginger

1 gram nutmeg

Directions:

Preheat oven to 325 degrees. Add wet ingredients first, mix, then fold in the dry ingredients. Layer with batter and streusel and then bake for 45 minutes.

