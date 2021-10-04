BGC High School Football Week 6 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — September 30, October 1 and 2 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.
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VISITOR
HOME
WOODSBORO
8
YORKTOWN
44
FINAL
BEN BOLT
6
THREE RIVERS
48
FINAL
WALL
14
SHINER
42
FINAL
BOERNE GENEVA
42
AUSTIN HYDE PARK
6
FINAL
ANTONIAN
45
SA CHRISTIAN
14
FINAL HOTCHKISS MEMORIAL FIELD
HOUSTON ST. THOMAS
31
CENTRAL CATHOLIC
35
FINAL BENSON '66 STADIUM
JOHNSON
31
CHURCHILL
7
FINAL COMALANDER STADIUM
MADISON
11
REAGAN
14
FINAL HEROES STADIUM
HARLAN
21
O'CONNOR
3
FINAL FARRIS STADIUM
WARREN
21
TAFT
44
FINAL GUSTAFSON STADIUM
HIGHLANDS
42
BURBANK
38
FINAL SAISD SPORTS COMPLEX
BRACKENRIDGE
42
SAM HOUSTON
13
FINAL ALAMO STADIUM
JEFFERSON
0
MEMORIAL
35
FINAL EDGEWOOD VETERANS STADIUM
EAGLE PASS
43
LAREDO UNITED
28
FINAL
SEGUIN
48
LA VERNIA
21
FINAL
SOUTHSIDE
24
EAGLE PASS WINN
14
FINAL COZEL FOSTER VETERANS MEMORIAL STADIUM
SW LEGACY
51
LAREDO MARTIN
19
FINAL SHIRLEY FIELD, LAREDO
KINGSVILLE KING
16
PLEASANTON
49
FINAL EAGLE STADIUM
SANTA MARIA
SOUTH SAN WEST CAMPUS
CANCELED
RIVIERA KAUFER
KENEDY
CANCELED GAME CANCELLED
STOCKDALE
7
NATALIA
34
FINAL
GEORGE WEST
36
NIXON-SMILEY
0
FINAL
DILLEY
0
POTH
62
FINAL
RANDOLPH
14
COLE
6
FINAL COLE HIGH SCHOOL STADIUM
POTEET
50
LYTLE
7
FINAL
MARION
14
JOURDANTON
27
FINAL
SAN MARCOS
0
AUSTIN WESTLAKE
56
FINAL
LAREDO CIGARROA
0
SOUTHWEST
36
FINAL DRAGON STADIUM
BLANCO
0
CANYON LAKE
7
FINAL
CC CALALLEN
6
CORNERSTONE
31
FINAL
COMFORT
21
HONDO
41
FINAL
ROOSEVELT
20
BRANDEIS
45
FINAL FARRIS STADIUM
LEE
35
MACARTHUR
14
FINAL COMALANDER STADIUM