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Big Game Coverage

BGC High School Football Week 6 Final Scores

Final scores from September 30, October 1 and 2 via KSAT’s Big Game Coverage

Tags: Big Game Coverage, High School Football, Scores Schedules
.
. (KSAT/Henry Keller)

Below you will find the final scores for the first week of high school football — September 30, October 1 and 2 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.

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WOODSBORO
8
YORKTOWN
44
FINAL

BEN BOLT
6
THREE RIVERS
48
FINAL

WALL
14
SHINER
42
FINAL

BOERNE GENEVA
42
AUSTIN HYDE PARK
6
FINAL

ANTONIAN
45
SA CHRISTIAN
14
FINAL      HOTCHKISS MEMORIAL FIELD

HOUSTON ST. THOMAS
31
CENTRAL CATHOLIC
35
FINAL      BENSON '66 STADIUM

JOHNSON
31
CHURCHILL
7
FINAL      COMALANDER STADIUM

MADISON
11
REAGAN
14
FINAL      HEROES STADIUM

HARLAN
21
O'CONNOR
3
FINAL      FARRIS STADIUM

WARREN
21
TAFT
44
FINAL      GUSTAFSON STADIUM

HIGHLANDS
42
BURBANK
38
FINAL      SAISD SPORTS COMPLEX

BRACKENRIDGE
42
SAM HOUSTON
13
FINAL      ALAMO STADIUM

JEFFERSON
0
MEMORIAL
35
FINAL      EDGEWOOD VETERANS STADIUM

EAGLE PASS
43
LAREDO UNITED
28
FINAL

SEGUIN
48
LA VERNIA
21
FINAL

SOUTHSIDE
24
EAGLE PASS WINN
14
FINAL      COZEL FOSTER VETERANS MEMORIAL STADIUM

SW LEGACY
51
LAREDO MARTIN
19
FINAL      SHIRLEY FIELD, LAREDO

KINGSVILLE KING
16
PLEASANTON
49
FINAL      EAGLE STADIUM

SANTA MARIA
SOUTH SAN WEST CAMPUS
CANCELED

RIVIERA KAUFER
KENEDY
CANCELED      GAME CANCELLED

STOCKDALE
7
NATALIA
34
FINAL

GEORGE WEST
36
NIXON-SMILEY
0
FINAL

DILLEY
0
POTH
62
FINAL

RANDOLPH
14
COLE
6
FINAL      COLE HIGH SCHOOL STADIUM

POTEET
50
LYTLE
7
FINAL

MARION
14
JOURDANTON
27
FINAL

SAN MARCOS
0
AUSTIN WESTLAKE
56
FINAL

LAREDO CIGARROA
0
SOUTHWEST
36
FINAL      DRAGON STADIUM

BLANCO
0
CANYON LAKE
7
FINAL

CC CALALLEN
6
CORNERSTONE
31
FINAL

COMFORT
21
HONDO
41
FINAL

ROOSEVELT
20
BRANDEIS
45
FINAL      FARRIS STADIUM

LEE
35
MACARTHUR
14
FINAL      COMALANDER STADIUM

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