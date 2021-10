BGC High School Football Week 6 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — September 30, October 1 and 2 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.

VISITOR HOME



WOODSBORO 8 YORKTOWN 44 FINAL

BEN BOLT 6 THREE RIVERS 48 FINAL

WALL 14 SHINER 42 FINAL

BOERNE GENEVA 42 AUSTIN HYDE PARK 6 FINAL

ANTONIAN 45 SA CHRISTIAN 14 FINAL HOTCHKISS MEMORIAL FIELD

HOUSTON ST. THOMAS 31 CENTRAL CATHOLIC 35 FINAL BENSON '66 STADIUM

JOHNSON 31 CHURCHILL 7 FINAL COMALANDER STADIUM

MADISON 11 REAGAN 14 FINAL HEROES STADIUM

HARLAN 21 O'CONNOR 3 FINAL FARRIS STADIUM

WARREN 21 TAFT 44 FINAL GUSTAFSON STADIUM

HIGHLANDS 42 BURBANK 38 FINAL SAISD SPORTS COMPLEX

BRACKENRIDGE 42 SAM HOUSTON 13 FINAL ALAMO STADIUM

JEFFERSON 0 MEMORIAL 35 FINAL EDGEWOOD VETERANS STADIUM

EAGLE PASS 43 LAREDO UNITED 28 FINAL

SEGUIN 48 LA VERNIA 21 FINAL

SOUTHSIDE 24 EAGLE PASS WINN 14 FINAL COZEL FOSTER VETERANS MEMORIAL STADIUM

SW LEGACY 51 LAREDO MARTIN 19 FINAL SHIRLEY FIELD, LAREDO

KINGSVILLE KING 16 PLEASANTON 49 FINAL EAGLE STADIUM

SANTA MARIA SOUTH SAN WEST CAMPUS CANCELED

RIVIERA KAUFER KENEDY CANCELED GAME CANCELLED

STOCKDALE 7 NATALIA 34 FINAL

GEORGE WEST 36 NIXON-SMILEY 0 FINAL

DILLEY 0 POTH 62 FINAL

RANDOLPH 14 COLE 6 FINAL COLE HIGH SCHOOL STADIUM

POTEET 50 LYTLE 7 FINAL

MARION 14 JOURDANTON 27 FINAL

SAN MARCOS 0 AUSTIN WESTLAKE 56 FINAL

LAREDO CIGARROA 0 SOUTHWEST 36 FINAL DRAGON STADIUM

BLANCO 0 CANYON LAKE 7 FINAL

CC CALALLEN 6 CORNERSTONE 31 FINAL

COMFORT 21 HONDO 41 FINAL

ROOSEVELT 20 BRANDEIS 45 FINAL FARRIS STADIUM

LEE 35 MACARTHUR 14 FINAL COMALANDER STADIUM