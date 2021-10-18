BGC High School Football Week 8 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — October 14, 15 and 16 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.
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VISITOR
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AUSTIN REGENTS
38
BOERNE GENEVA
14
FINAL
UVALDE
17
BOERNE
54
FINAL
MEMORIAL
2
BURBANK
6
FINAL SAISD SPORTS COMPLEX
WARREN
42
JOHN JAY
16
FINAL GUSTAFSON STADIUM
STEVENS
19
TAFT
21
FINAL FARRIS STADIUM
PETTUS
0
YORKTOWN
56
FINAL
CHARLOTTE
16
LA PRYOR
20
FINAL
THREE RIVERS
49
BLOOMINGTON
6
FINAL
SHINER
42
FLATONIA
0
FINAL
BLANCO
33
LULING
14
FINAL
GIDDINGS
7
CUERO
35
FINAL
TMI
41
SA CHRISTIAN
13
FINAL HOTCHKISS MEMORIAL FIELD
HOUSTON ST. THOMAS
35
ANTONIAN
14
FINAL FERRARA FIELD
CENTRAL CATHOLIC
51
HOUSTON ST. PIUS X
21
FINAL
FALLS CITY
42
LOUISE
0
FINAL
CHURCHILL
28
LEE
14
FINAL COMALANDER STADIUM
REAGAN
56
MACARTHUR
7
FINAL HEROES STADIUM
HARLAN
24
HOLMES
13
FINAL GUSTAFSON STADIUM
BRENNAN
54
O'CONNOR
7
FINAL FARRIS STADIUM
HIGHLANDS
21
LANIER
20
FIANL ALAMO STADIUM
BRACKENRIDGE
7
KENNEDY
14
FINAL EDGEWOOD VETERANS STADIUM
YMLA
63
AUSTIN ACHIEVE
7
FINAL
EAST CENTRAL
30
JUDSON
28
FINAL RUTLEDGE STADIUM
WAGNER
22
NEW BRAUNFELS
25
FINAL UNICORN STADIUM
STEELE
21
CLEMENS
0
FINAL LEHNHOFF STADIUM
SMITHSON VALLEY
41
SOUTH SAN
6
FINAL SOUTH SAN STADIUM
DEL RIO
46
LAREDO NIXON
28
FINAL
EAGLE PASS
21
LAREDO ALEXANDER
16
FINAL
SEGUIN
37
MCCOLLUM
14
FINAL HARLANDALE MEMORIAL STADIUM
SOUTHSIDE
34
RIO GRANDE CITY
21
FINAL JOE R. SANCHEZ STADIUM
SW LEGACY
16
SOUTHWEST
10
FINAL DRAGON STADIUM
KERRVILLE TIVY
20
BOERNE CHAMPION
45
FINAL BOERNE ISD STADIUM
ALAMO HEIGHTS
47
MEDINA VALLEY
7
FINAL PANTHER STADIUM
LOCKHART
27
FLORESVILLE
40
FINAL
SOMERSET
21
LA VERNIA
14
FINAL
AUSTIN SFA
10
SAN MARCOS
38
FINAL
DAVENPORT
77
AUSTIN LASA
0
FINAL
KENEDY
46
FREER
30
FINAL
NIXON-SMILEY
6
NATALIA
50
FINAL
STOCKDALE
48
KARNES CITY
33
FINAL
GEORGE WEST
7
POTH
56
FINAL
SOUTH SAN WEST CAMPUS
BROOKS ACADEMY
CANCELED CANCELED
COLE
36
LYTLE
7
FINAL
RANDOLPH
6
JOURDANTON
12
FINAL
POTEET
36
COTULLA
14
FINAL
HARLANDALE
9
BUDA JOHNSON
42
FINAL SHELTON STADIUM
VETERANS MEMORIAL
21
DRIPPING SPRINGS
47
FINAL
KYLE LEHMAN
0
NB CANYON
53
FINAL
LAREDO MARTIN
12
EAGLE PASS WINN
47
FINAL
CANYON LAKE
39
TAYLOR
17
FINAL
CARRIZO SPRINGS
18
BANDERA
0
FINAL
CRYSTAL CITY
28
PEARSALL
7
FINAL
DEVINE
33
HONDO
14
FINAL
JOHNSON
42
MADISON
35
FINAL COMALANDER STADIUM
JEFFERSON
17
SAM HOUSTON
48
FINAL ALAMO STADIUM