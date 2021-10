BGC High School Football Week 8 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — October 14, 15 and 16 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.

VISITOR HOME AUSTIN REGENTS 38 BOERNE GENEVA 14 FINAL

UVALDE 17 BOERNE 54 FINAL

MEMORIAL 2 BURBANK 6 FINAL SAISD SPORTS COMPLEX

WARREN 42 JOHN JAY 16 FINAL GUSTAFSON STADIUM

STEVENS 19 TAFT 21 FINAL FARRIS STADIUM

PETTUS 0 YORKTOWN 56 FINAL

CHARLOTTE 16 LA PRYOR 20 FINAL

THREE RIVERS 49 BLOOMINGTON 6 FINAL

SHINER 42 FLATONIA 0 FINAL

BLANCO 33 LULING 14 FINAL

GIDDINGS 7 CUERO 35 FINAL

TMI 41 SA CHRISTIAN 13 FINAL HOTCHKISS MEMORIAL FIELD

HOUSTON ST. THOMAS 35 ANTONIAN 14 FINAL FERRARA FIELD

CENTRAL CATHOLIC 51 HOUSTON ST. PIUS X 21 FINAL

FALLS CITY 42 LOUISE 0 FINAL

CHURCHILL 28 LEE 14 FINAL COMALANDER STADIUM

REAGAN 56 MACARTHUR 7 FINAL HEROES STADIUM

HARLAN 24 HOLMES 13 FINAL GUSTAFSON STADIUM

BRENNAN 54 O'CONNOR 7 FINAL FARRIS STADIUM

HIGHLANDS 21 LANIER 20 FIANL ALAMO STADIUM

BRACKENRIDGE 7 KENNEDY 14 FINAL EDGEWOOD VETERANS STADIUM

YMLA 63 AUSTIN ACHIEVE 7 FINAL

EAST CENTRAL 30 JUDSON 28 FINAL RUTLEDGE STADIUM

WAGNER 22 NEW BRAUNFELS 25 FINAL UNICORN STADIUM

STEELE 21 CLEMENS 0 FINAL LEHNHOFF STADIUM

SMITHSON VALLEY 41 SOUTH SAN 6 FINAL SOUTH SAN STADIUM

DEL RIO 46 LAREDO NIXON 28 FINAL

EAGLE PASS 21 LAREDO ALEXANDER 16 FINAL

SEGUIN 37 MCCOLLUM 14 FINAL HARLANDALE MEMORIAL STADIUM

SOUTHSIDE 34 RIO GRANDE CITY 21 FINAL JOE R. SANCHEZ STADIUM

SW LEGACY 16 SOUTHWEST 10 FINAL DRAGON STADIUM

KERRVILLE TIVY 20 BOERNE CHAMPION 45 FINAL BOERNE ISD STADIUM

ALAMO HEIGHTS 47 MEDINA VALLEY 7 FINAL PANTHER STADIUM

LOCKHART 27 FLORESVILLE 40 FINAL

SOMERSET 21 LA VERNIA 14 FINAL

AUSTIN SFA 10 SAN MARCOS 38 FINAL

DAVENPORT 77 AUSTIN LASA 0 FINAL

KENEDY 46 FREER 30 FINAL

NIXON-SMILEY 6 NATALIA 50 FINAL

STOCKDALE 48 KARNES CITY 33 FINAL

GEORGE WEST 7 POTH 56 FINAL

SOUTH SAN WEST CAMPUS BROOKS ACADEMY CANCELED CANCELED

COLE 36 LYTLE 7 FINAL

RANDOLPH 6 JOURDANTON 12 FINAL

POTEET 36 COTULLA 14 FINAL

HARLANDALE 9 BUDA JOHNSON 42 FINAL SHELTON STADIUM

VETERANS MEMORIAL 21 DRIPPING SPRINGS 47 FINAL

KYLE LEHMAN 0 NB CANYON 53 FINAL

LAREDO MARTIN 12 EAGLE PASS WINN 47 FINAL

CANYON LAKE 39 TAYLOR 17 FINAL

CARRIZO SPRINGS 18 BANDERA 0 FINAL

CRYSTAL CITY 28 PEARSALL 7 FINAL

DEVINE 33 HONDO 14 FINAL

JOHNSON 42 MADISON 35 FINAL COMALANDER STADIUM

JEFFERSON 17 SAM HOUSTON 48 FINAL ALAMO STADIUM