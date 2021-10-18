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Big Game Coverage

BGC High School Football Week 8 Final Scores

Final scores from October 14, 15 and 16 via KSAT’s Big Game Coverage

Tags: Big Game Coverage, High School Football, Scores Schedules
.
. (KSAT/Henry Keller)

Below you will find the final scores for the first week of high school football — October 14, 15 and 16 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.

VISITOR
HOME
AUSTIN REGENTS
38
BOERNE GENEVA
14
FINAL

UVALDE
17
BOERNE
54
FINAL

MEMORIAL
2
BURBANK
6
FINAL      SAISD SPORTS COMPLEX

WARREN
42
JOHN JAY
16
FINAL      GUSTAFSON STADIUM

STEVENS
19
TAFT
21
FINAL      FARRIS STADIUM

PETTUS
0
YORKTOWN
56
FINAL

CHARLOTTE
16
LA PRYOR
20
FINAL

THREE RIVERS
49
BLOOMINGTON
6
FINAL

SHINER
42
FLATONIA
0
FINAL

BLANCO
33
LULING
14
FINAL

GIDDINGS
7
CUERO
35
FINAL

TMI
41
SA CHRISTIAN
13
FINAL      HOTCHKISS MEMORIAL FIELD

HOUSTON ST. THOMAS
35
ANTONIAN
14
FINAL      FERRARA FIELD

CENTRAL CATHOLIC
51
HOUSTON ST. PIUS X
21
FINAL

FALLS CITY
42
LOUISE
0
FINAL

CHURCHILL
28
LEE
14
FINAL      COMALANDER STADIUM

REAGAN
56
MACARTHUR
7
FINAL      HEROES STADIUM

HARLAN
24
HOLMES
13
FINAL      GUSTAFSON STADIUM

BRENNAN
54
O'CONNOR
7
FINAL      FARRIS STADIUM

HIGHLANDS
21
LANIER
20
FIANL      ALAMO STADIUM

BRACKENRIDGE
7
KENNEDY
14
FINAL      EDGEWOOD VETERANS STADIUM

YMLA
63
AUSTIN ACHIEVE
7
FINAL

EAST CENTRAL
30
JUDSON
28
FINAL      RUTLEDGE STADIUM

WAGNER
22
NEW BRAUNFELS
25
FINAL      UNICORN STADIUM

STEELE
21
CLEMENS
0
FINAL      LEHNHOFF STADIUM

SMITHSON VALLEY
41
SOUTH SAN
6
FINAL      SOUTH SAN STADIUM

DEL RIO
46
LAREDO NIXON
28
FINAL

EAGLE PASS
21
LAREDO ALEXANDER
16
FINAL

SEGUIN
37
MCCOLLUM
14
FINAL      HARLANDALE MEMORIAL STADIUM

SOUTHSIDE
34
RIO GRANDE CITY
21
FINAL      JOE R. SANCHEZ STADIUM

SW LEGACY
16
SOUTHWEST
10
FINAL      DRAGON STADIUM

KERRVILLE TIVY
20
BOERNE CHAMPION
45
FINAL      BOERNE ISD STADIUM

ALAMO HEIGHTS
47
MEDINA VALLEY
7
FINAL      PANTHER STADIUM

LOCKHART
27
FLORESVILLE
40
FINAL

SOMERSET
21
LA VERNIA
14
FINAL

AUSTIN SFA
10
SAN MARCOS
38
FINAL

DAVENPORT
77
AUSTIN LASA
0
FINAL

KENEDY
46
FREER
30
FINAL

NIXON-SMILEY
6
NATALIA
50
FINAL

STOCKDALE
48
KARNES CITY
33
FINAL

GEORGE WEST
7
POTH
56
FINAL

SOUTH SAN WEST CAMPUS
BROOKS ACADEMY
CANCELED      CANCELED

COLE
36
LYTLE
7
FINAL

RANDOLPH
6
JOURDANTON
12
FINAL

POTEET
36
COTULLA
14
FINAL

HARLANDALE
9
BUDA JOHNSON
42
FINAL      SHELTON STADIUM

VETERANS MEMORIAL
21
DRIPPING SPRINGS
47
FINAL

KYLE LEHMAN
0
NB CANYON
53
FINAL

LAREDO MARTIN
12
EAGLE PASS WINN
47
FINAL

CANYON LAKE
39
TAYLOR
17
FINAL

CARRIZO SPRINGS
18
BANDERA
0
FINAL

CRYSTAL CITY
28
PEARSALL
7
FINAL

DEVINE
33
HONDO
14
FINAL

JOHNSON
42
MADISON
35
FINAL      COMALANDER STADIUM

JEFFERSON
17
SAM HOUSTON
48
FINAL      ALAMO STADIUM

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