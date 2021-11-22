71º

Big Game Coverage

BGC High School Football Week 13 Final Scores

Final scores from November 18, 19 and 20 via KSAT’s Big Game Coverage

Tags: Big Game Coverage, High School Football, Scores Schedules
. (KSAT/Henry Keller)

Below you will find the final scores for the first week of high school football — November 18, 19 and 20 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.

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FLATONIA
20
REFUGIO
69
FINAL      ESCHENBERG FIELD

EDNA
48
BLANCO
12
FINAL

CUERO
55
ROCKPORT-FULTON
27
FINAL

LAREDO UNITED SOUTH
24
HARLINGEN
7
FINAL

THREE RIVERS
7
SHINER
64
FINAL      BEAR STADIUM, LA VERNIA

YORKTOWN
48
GRANGER
56
FINAL

ELDORADO
27
D'HANIS
14
FINAL

FT WORTH ALL SAINTS
28
CENTRAL CATHOLIC
38
FINAL      WILDCAT STADIUM, BELTON

HOLY CROSS
7
HOUSTON CHRISTIAN
40
FINAL      HALLETSVILLE

ROCKSPRINGS
20
FALLS CITY
66
FINAL

EAST BERNARD
14
POTH
41
FINAL

POTEET
13
VANDERBILT INDUSTRIAL
14
FINAL

CC MILLER
14
BOERNE
63
FINAL      ALAMO STADIUM

FREDERICKSBURG
14
CC CALALLEN
10
FINAL

AUSTIN MCCALLUM
28
ALAMO HEIGHTS
55
FINAL      NEW BRAUNFELS CANYON

BOERNE CHAMPION
14
LIBERTY HILL
51
FINAL      FARRIS STADIUM

FLORESVILLE
19
LEANDER ROUSE
59
FINAL      SHELTON STADIUM

NEW BRAUNFELS
7
AUSTIN WESTLAKE
70
FINAL      RATTLER STADIUM

AUSTIN VANDEGRIFT
38
STEELE
0
FINAL      LEHNHOFF STADIUM

SMITHSON VALLEY
21
AUSTIN BOWIE
28
FINAL      BOBCAT STADIUM

NATALIA
8
RIESEL
10
FINAL

KENEDY
12
SCHULENBURG
37
FINAL

STOCKDALE
6
FRANKLIN
70
FINAL

NAVARRO
55
PORT ISABEL
7
FINAL      VETERANS MEMORIAL STADIUM, BEEVILLE

INGLESIDE
0
WIMBERLEY
66
FINAL      GUSTAFSON STADIUM

CC VETERANS MEMORIAL
26
SOUTHWEST
7
FINAL      ALAMODOME

PSJA NORTH
56
EAGLE PASS
28
FINAL

EAST CENTRAL
14
LAKE TRAVIS
56
FINAL

LOS FRESNOS
10
BRENNAN
63
FINAL

TAFT
24
EDINBURG VELA
27
FINAL      FLORES STADIUM

LANIER
20
MCALLEN MEMORIAL
42
FINAL

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