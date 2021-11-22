BGC High School Football Week 13 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — November 18, 19 and 20 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.
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VISITOR
HOME
FLATONIA
20
REFUGIO
69
FINAL ESCHENBERG FIELD
EDNA
48
BLANCO
12
FINAL
CUERO
55
ROCKPORT-FULTON
27
FINAL
LAREDO UNITED SOUTH
24
HARLINGEN
7
FINAL
THREE RIVERS
7
SHINER
64
FINAL BEAR STADIUM, LA VERNIA
YORKTOWN
48
GRANGER
56
FINAL
ELDORADO
27
D'HANIS
14
FINAL
FT WORTH ALL SAINTS
28
CENTRAL CATHOLIC
38
FINAL WILDCAT STADIUM, BELTON
HOLY CROSS
7
HOUSTON CHRISTIAN
40
FINAL HALLETSVILLE
ROCKSPRINGS
20
FALLS CITY
66
FINAL
EAST BERNARD
14
POTH
41
FINAL
POTEET
13
VANDERBILT INDUSTRIAL
14
FINAL
CC MILLER
14
BOERNE
63
FINAL ALAMO STADIUM
FREDERICKSBURG
14
CC CALALLEN
10
FINAL
AUSTIN MCCALLUM
28
ALAMO HEIGHTS
55
FINAL NEW BRAUNFELS CANYON
BOERNE CHAMPION
14
LIBERTY HILL
51
FINAL FARRIS STADIUM
FLORESVILLE
19
LEANDER ROUSE
59
FINAL SHELTON STADIUM
NEW BRAUNFELS
7
AUSTIN WESTLAKE
70
FINAL RATTLER STADIUM
AUSTIN VANDEGRIFT
38
STEELE
0
FINAL LEHNHOFF STADIUM
SMITHSON VALLEY
21
AUSTIN BOWIE
28
FINAL BOBCAT STADIUM
NATALIA
8
RIESEL
10
FINAL
KENEDY
12
SCHULENBURG
37
FINAL
STOCKDALE
6
FRANKLIN
70
FINAL
NAVARRO
55
PORT ISABEL
7
FINAL VETERANS MEMORIAL STADIUM, BEEVILLE
INGLESIDE
0
WIMBERLEY
66
FINAL GUSTAFSON STADIUM
CC VETERANS MEMORIAL
26
SOUTHWEST
7
FINAL ALAMODOME
PSJA NORTH
56
EAGLE PASS
28
FINAL
EAST CENTRAL
14
LAKE TRAVIS
56
FINAL
LOS FRESNOS
10
BRENNAN
63
FINAL
TAFT
24
EDINBURG VELA
27
FINAL FLORES STADIUM
LANIER
20
MCALLEN MEMORIAL
42
FINAL