BGC High School Football Week 3 Final Scores

Below you will find the final scores for the first week of high school football — September 9, 10 and 11, 2021 — in the San Antonio, South Texas and Hill Country areas.
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VISITOR
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HIGHLANDS
AUSTIN TRAVIS
SUSPENDED CANCELED
REAGAN
31
CLARK
10
FINAL FARRIS STADIUM
MARSHALL
23
STEVENS
20
FINAL GUSTAFSON STADIUM
BRACKENRIDGE
35
JEFFERSON
7
FINAL ALAMO STADIUM
WAGNER
41
LAREDO ALEXANDER
3
FINAL
DEL RIO
58
LAREDO MARTIN
6
FINAL
TEXAS SCHOOL FOR THE DEAF
68
ST. GERARD
23
FINAL
YOAKUM
12
CUERO
28
FINAL
COTULLA
6
DILLEY
9
FINAL
SACS
55
ST. DOMINIC SAVIO
16
FINAL
KERRVILLE TIVY
21
KILLEEN SHOEMAKER
52
FINAL
CHARLOTTE
RUNGE
SUSPENDED CANCELED
THREE RIVERS
55
BRUNI
22
FINAL
MIDLAND CHRISTIAN
47
BOERNE
22
FINAL
JUDSON
14
A&M CONSOLIDATED
28
FINAL TIGER STAIUM
EL PASO EASTWOOD
14
SMITHSON VALLEY
42
FINAL RANGER STADIUM
CLEMENS
7
SAN BENITO
13
FINAL
KILLEEN ELLISON
7
STEELE
21
FINAL LEHNHOFF STADIUM
D'HANIS
24
BRACKETT
6
FINAL
SKIDMORE-TYNAN
33
LYTLE
12
FINAL
HOLY CROSS
AUSTIN HYDE PARK
SUSPENDED CANCELED
NAVARRO
48
NEEDVILLE
28
FINAL
CENTRAL CATHOLIC
20
ALAMO HEIGHTS
35
FINAL OREM STADIUM
SW LEGACY
41
FLORESVILLE
44
FINAL ESCHENBURG FIELD
MCCOLLUM
17
SOMERSET
28
FINAL BULLDOG STADIUM
ANTONIAN
6
HARLANDALE
21
FINAL HARLANDALE MEMORIAL STADIUM
VETERANS MEMORIAL
48
MEDINA VALLEY
12
FINAL PANTHER STADIUM
BOERNE CHAMPION
24
LAREDO UNITED SOUTH
12
FINAL BILL JOHNSON STUDENT ACTIVITY CENTER
SOUTH SAN
6
SOUTHWEST
53
FINAL DRAGON STADIUM
NB CANYON
21
NEW BRAUNFELS
35
FINAL
YMLA
14
DEVINE
63
FINAL
BURBANK
50
KENNEDY
34
FINAL EDGEWOOD VETERANS STADIUM
MEMORIAL
7
EDISON
12
FINAL ALAMO STADIUM
SAM HOUSTON
22
LANIER
50
FINAL
TAFT
14
HOLMES
13
FINAL GUSTAFSON STADIUM
ROOSEVELT
13
MADISON
42
FINAL HEROES STADIUM
MACARTHUR
6
BRANDEIS
62
FINAL FARRIS STADIUM
LEE
7
JOHNSON
59
FINAL COMALANDER STADIUM
LAKE BELTON
28
POTEET
20
FINAL
WOODSBORO
0
KENEDY
34
FINAL
INGRAM MOORE
7
HARPER
28
FINAL
CENTER POINT
14
SABINAL
8
FINAL
FALLS CITY
34
STOCKDALE
12
FINAL
MATHIS
20
KARNES CITY
24
FINAL
GOLIAD
GEORGE WEST
START TIME: Sep 10 7:30 PM
MARION
35
COMFORT
6
FINAL
LAKE COUNTRY CHRISTIAN
7
TMI
17
FINAL
DAVENPORT
14
SHINER
28
FINAL
RANDOLPH
6
NATALIA
24
FINAL
COLE
0
BANDERA
21
FINAL
PEARSALL
BEEVILLE JONES
START TIME: Sep 10 7:30 PM
PLEASANTON
42
JOURDANTON
26
FINAL
LA GRANGE
20
LA VERNIA
28
FINAL
LAMPASAS
21
WIMBERLEY
45
FINAL
FREDERICKSBURG
GONZALES
START TIME: Sep 10 7:30 PM
GEORGETOWN EAST VIEW
19
CANYON LAKE
32
FINAL
SOUTHSIDE
12
AUSTIN ST. MICHAEL'S
17
FINAL
EAGLE PASS
EAGLE PASS WINN
START TIME: Sep 10 7:30 PM
ROCKSPRINGS
44
SOUTH SAN WEST CAMPUS
0
FINAL MOVED TO TOMORROW
O'CONNOR
25
JOHN JAY
35
FINAL GUSTAFSON STADIUM
BRENNAN
44
HARLAN
10
FINAL FARRIS STADIUM
HONDO
20
UVALDE
38
FINAL