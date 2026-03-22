Desfile Flambeau iluminará la noche durante Fiesta

SAN ANTONIO – Fiesta Flambeau es el desfile nocturno iluminado más grande y espectacular de los Estados Unidos.

El evento se celebra anualmente aquí en la ciudad del Alamo, desde 1948.

Fiesta Flambeau incluye música, carrozas y muchas luces.

Cada año atrae a una gran multitud de espectadores que se alinean a lo largo del recorrido del desfile. Los organizadores afirman que el año pasado asistieron unas 800,000 personas.

Con una audiencia de esa magnitud, hasta los detalles más pequeños importan. El evento no solo es un espectáculo, sino también una competencia local y mundial.

El desfile fue nombrado “Mejor Desfile del Mundo” por la Asociación Internacional de Festivales y Eventos en dos ocasiones.

También fue nombrado “Mejor Desfile de Tejas” en 2018 y 2019 por la Asociación de Festivales y Eventos de Tejas.

El desfile Fiesta Flambeau tendrá lugar el 25 de abril de 2026. Haz clic aquí para comprar entradas.

KSAT estará presente, transmitiendo en vivo desde la ruta del desfile en Inglés y Español.

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