Local News

Voluntarios preparan flores para Fiesta San Antonio

Alejandra Becerra

SAN ANTONIO – En almacenes y estacionamientos por toda la ciudad, voluntarios se reúnen para el querido Desfile Battle of Flowers, parte de la gran celebración conocida como Fiesta San Antonio. Y es ahí donde comienza el verdadero arte.La mayoría de las personas no se da cuenta del tiempo y esfuerzo que se necesita para crear estas flores cuidadosamente hechas a mano con papel de china. Miles y miles de pequeños pétalos se tuercen, se colocan en capas y se pegan uno por uno. Es un trabajo meticuloso. Las horas se convierten en días. Los días se convierten en semanas.

Voluntarios — estudiantes, familias, jubilados e incluso negocios locales — se sientan uno al lado del otro enrollando papel para formar botones firmes, esponjando claveles y combinando paletas de colores precisas. Cada tono es intencional. Cada diseño cuenta una parte de la historia que el carro alegórico quiere compartir.

La víspera del desfile hay un momento de calma y alivio...alguien entrega la última caja de flores. Y los voluntarios se inclinan para dar esos detalles finales — el toque de brillo, la última línea de pétalos, el sentido de orgullo que se deposita en cada carro alegórico.

No es solo decoración.Es orgullo.Es comunidad.

Son generaciones unidas para demostrar el amor por una verdadera tradición de San Antonio.Cuando los carros alegóricos recorren las calles durante el Desfile Battle of Flowers, los espectadores ven color, movimiento y celebración.

Pero lo que realmente están viendo es corazón — plasmado en cada pétalo por las manos de las personas que lo hicieron posible.

Copyright 2026 by KSAT - All rights reserved.

