Operaciones de ICE en Texas: Qué derechos tienen los inmigrantes

A migrant from El Salvador and her son take part in a caravan heading to the U.S. border, near Huixtla, Mexico November 27, 2021.

Sign up for The Brief, The Texas Tribune’s daily newsletter that keeps readers up to speed on the most essential Texas news.

Recommended Videos

To read this story in English, click here.

Las medidas del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados a nivel nacional — que incluyeron operaciones de control de inmigración en las áreas de Austin, Dallas-Fort Worth y San Antonio — han generado preguntas y preocupaciones para los inmigrantes, especialmente aquellos que se encuentran en el país ilegalmente.

Esto es lo que los abogados y expertos dicen que los inmigrantes deben saber sobre los derechos y recursos a su disposición.

¿Qué significan las acciones de Trump para los inmigrantes?

Uno de los cambios más significativos es la expansión del uso de expulsiones aceleradas, que le permiten a los Estados Unidos rápidamente expulsar a ciertas personas sin darles la oportunidad de ver a un juez o un abogado, dijo el abogado Sebastian Simon, quien tiene oficinas en Houston y Nueva York. Típicamente, las autoridades migratorias han usado las expulsiones aceleradas en áreas fronterizas, pero la expansión de Trump permitirá que se apliquen para expulsar a cualquier inmigrante indocumentado en los Estados Unidos que no haya estado físicamente presente en el país durante al menos dos años.

Esta no es la primera vez que Trump ha acelerado las deportaciones, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), una organización por la defensa de los derechos civiles, una vez más busca parar las expulsiones aceleradas por medio de una demanda.

Es posible que los inmigrantes que recibieron autorización para ingresar a los Estados Unidos bajo un permiso humanitario temporal también puedan enfrentar expulsiones aceleradas, Simon dijo.

En este momento, los agentes federales de inmigración parecen estar enfocándose en localizar personas con antecedentes penales o que ya enfrentan ordenes para ser expulsados, Simon dijo, pero es posible que cualquier inmigrante indocumentado que los agentes encuentren también pueda ser aprehendido o arrestado. Trump firmó una nueva ley que requiere la detención de inmigrantes indocumentados que han sido acusados de delitos menores, como hurto o robo, sin que sean condenados primero.

Simon recomienda que las personas con estatus de protección temporal (conocido por sus siglas en inglés, TPS) y aquellos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (o DACA) intenten arreglar su estatus migratorio si es posible.

Los inmigrantes presentes en el país legalmente — como los residentes legales permanentes, los que tienen una visa, los refugiados y los asilados — también pueden enfrentar deportación si son condenados por delitos deportables. Estos delitos suelen ser graves, pero también pueden incluir delitos relacionados con drogas.

¿Pueden las autoridades detener a personas en iglesias y escuelas?

Estos lugares probablemente no serán el enfoque de los agentes inmigración, pero puede ser que haya detenciones allí si se encuentran inmigrantes que enfrenten órdenes de remoción o arresto, dijo Simon. La administración de Trump canceló políticas que limitaban la detención de inmigrantes en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales.

El gobernador de Texas Greg Abbott previamente ordenó a los hospitales y clínicas del estado que pregunten a sus pacientes sobre su estatus inmigratorio, pero los pacientes no tienen que responder, según la ACLU de Texas y otros grupos que apoyan a los inmigrantes. En su orden, Abbott dijo que los pacientes deben ser informados que su respuesta no afectará su cuidado de salud.

¿Qué precauciones pueden tomar los inmigrantes?

Los inmigrantes pueden tomar estas precauciones para prepararse en caso de que tengan un encuentro con las autoridades:

Mantenerse informado. Asegúrese de recibir información de fuentes confiables de noticias y abogados u organizaciones de inmigracion como el National Immigrant Justice Center.

Aprender sobre sus derechos. Organizaciones como la ACLU de Texas y Catholic Charities of Central Texas ofrecen entrenamientos sobre los derechos de los inmigrantes.

Contratar o hablar con un abogado acreditado. Simon recomienda que las personas no se confíen con notarios o personas que digan que son consultantes de inmigración, quienes puedan ayudar a llenar formas pero no pueden dar consejos o representar a las personas legalmente.

Tener sus documentos listos. En caso de que haya un emergencia, Simon dijo que los inmigrantes deberían tener los siguientes documentos en un lugar seguro y con copias en su celular:

Un comprobante de identificación (como un pasaporte, una matrícula consular, permiso de trabajo, permiso de residente legal permanente, etc.).

Tus tramites de inmigración o con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) como aplicaciones para una visa, asilo, estatus de protección temporal o DACA.

Si los tiene, comprobantes de haber estado en el país por dos años consecutivos para no enfrentarse a una expulsión acelerada. Esto puede incluir permisos de trabajo, contratos de arrendamiento para alquilar una vivienda, facturas de servicios de luz o agua o registros médicos, formas de impuestos o documentos de la escuela.

Otros documentos legales, incluyendo actas de nacimiento o licencia de matrimonio.

Tener un plan familiar en caso de detención. Las familias deberían preparar:

Una lista de contactos de emergencia que incluya familiares, amigos y otros que puedan proveer ayuda.

Información para contactar a un abogado o una organización de asistencia legal para inmigración, además de la información del consulado o la embajada de su país de origen.

Un documento notarizado detallando quién está autorizado para cuidar de sus hijos, mascotas, propiedad y cuentas de banco. Debería incluir un poder notarial que autorice que alguien maneje sus finanzas, firme documentos y tome decisiones en su lugar si es detenido.

Sus miembros de familia deberían saber a quién acudir y dónde se encuentran estos documentos si alguien en su familia es detenido, y los hijos deberían saber a quién contactar si son separados de sus padres.

¿Qué derechos tienen los inmigrantes indocumentados?

Bajo la constitución de los Estados Unidos, los inmigrantes tienen estos derechos cuando interactúan con las autoridades:

El derecho a permanecer callado tras decir: “Quiero permanecer callado”. La ley en Texas requiere que cualquier persona que sea detenida o arrestada dé su nombre, fecha de nacimiento y su dirección, pero no tiene que responder a otras preguntas.

El derecho a negarle entrada a un oficial a su hogar sin una orden judicial de arresto o registro válida firmada por un juez estatal o federal. No necesitan darles entrada si solo presentan una orden firmada por un juez de inmigración

El derecho a contratar un abogado.

El derecho a pedir un intérprete si enfrentan procedimientos de remoción o deportación.

Maria Cordero, una estratega de políticas con la ACLU de Texas, dijo que para que una orden de registro sea válida debe ser firmada por un juez estatal o federal y necesita incluir el nombre de la persona a quien se busca en la dirección en cuestión y una dirección específica (por ejemplo, la dirección de un complejo residencial no es suficiente, se requiere que la orden indique el número de la unidad).

Las organizaciones de derechos civiles e inmigración, como la ACLU de Texas, recomiendan pedirle al oficial que deslice la orden por debajo de su puerta o que la muestre por una ventana para que los habitantes puedan examinarla antes de dejar entrar al oficial o agente de inmigración.

¿Qué deberían hacer los inmigrantes si los oficiales van a su trabajo?

Si oficiales de inmigración o policía van a su lugar de trabajo, Cordero dijo que los inmigrantes también tienen el derecho a permanecer callados y no responder preguntas. Los empleadores pueden pedirle a los oficiales que permanezcan en espacios públicos y pedir inspeccionar cualquier documento u orden que los oficiales tengan, Cordero dijo.

¿Qué deberían hacer los inmigrantes si son detenidos en su vehículo?

Si un inmigrante es parado por la policía y no tiene una licencia de conducir, Cordero dijo que pueden decir que no tienen una licencia de conducir pero no tienen que decir por qué o declarar su estatus migratorio. Lea más información de parte de la ACLU de Texas sobre los derechos de los inmigrantes en diferentes situaciones.

¿Qué recursos están disponibles para los inmigrantes?

Hay muchas organizaciones que ofrecen asistencia legal para los inmigrantes, incluyendo:

Los consulados o embajadas de los países de origen de los inmigrantes tal vez puedan ofrecer asistencia legal o ayuda. Por ejemplo, México creó una aplicación móvil llamada ConsulApp Contigo para que los ciudadanos mexicanos que se encuentren en los Estados Unidos puedan aprender sobre sus derechos y alertar a sus contactos de emergencia y al consulado si son detenidos con tan solo presionar un botón en la aplicación. La aplicación está disponible para las plataformas iOS y Android.

Puede encontrar una lista con la información de contacto de los consulados y embajadas que se encuentran en Texas en el sitio web de la Secretaría del Estado de Texas.

We can’t wait to welcome you to the 15th annual Texas Tribune Festival, Texas’ breakout ideas and politics event happening Nov. 13–15 in downtown Austin. Step inside the conversations shaping the future of education, the economy, health care, energy, technology, public safety, culture, the arts and so much more.

Hear from our CEO, Sonal Shah, on TribFest 2025.

TribFest 2025 is presented by JPMorganChase.