12’s Top 12: Week 1, 2025

CLASS 6A
|Rank:
|Record:
|12. Churchill
|0-0
|11. East Central
|0-0
|10. Taft
|0-0
|9. Clark
|0-0
|8. Sotomayor
|0-0
|7. Brandeis
|0-0
|6. Canyon
|0-0
|5. Reagan
|0-0
|4. Johnson
|0-0
|3. Harlan
|0-0
|2. Brennan
|0-0
|1. Steele
|0-0
CLASS 5A
|Record:
|12. Tivy
|0-0
|11. South San
|0-0
|10. Burbank
|0-0
|9. Lanier
|0-0
|8. Boerne Champion
|0-0
|7. Jay
|0-0
|6. Southwest
|0-0
|5. Boerne
|0-0
|4. Alamo Heights
|0-0
|3. New Braunfels
|0-0
|2. Pieper
|0-0
|1. Smithson Valley
|0-0
Sub-5A
|Record:
|12. Holy Cross
|0-0
|11. Antonian
|0-0
|10. Central Catholic
|0-0
|9. Jourdanton
|0-0
|8. Blanco
|0-0
|7. Poth
|0-0
|6. Marion
|0-0
|5. Devine
|0-0
|4. Somerset
|0-0
|3. Canyon Lake
|0-0
|2. Davenport
|0-0
|1. La Vernia
|0-0
