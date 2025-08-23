Skip to main content
12’s Top 12: Week 1, 2025

See which teams made the cut in 12’s Top 12 ahead of Week 1 of the 2025 high school football season

Larry Ramirez, Sports Director

Rebecca Salinas, Digital Executive Producer

Daniel Villanueva, Sports Producer

Mary Rominger, Sports Anchor/Reporter

SAN ANTONIO – KSAT 12 Sports has you covered for the high school football season each and every week!

Make sure to watch KSAT Sports Now with Larry Ramirez and Mary Rominger weekdays at 7 p.m. to get Big Game Coverage highlights!

CLASS 6A

Rank:Record:
12. Churchill0-0
11. East Central0-0
10. Taft0-0
9. Clark0-0
8. Sotomayor0-0
7. Brandeis0-0
6. Canyon0-0
5. Reagan0-0
4. Johnson0-0
3. Harlan0-0
2. Brennan0-0
1. Steele0-0

CLASS 5A

Record:
12. Tivy0-0
11. South San 0-0
10. Burbank0-0
9. Lanier0-0
8. Boerne Champion0-0
7. Jay0-0
6. Southwest0-0
5. Boerne0-0
4. Alamo Heights0-0
3. New Braunfels0-0
2. Pieper0-0
1. Smithson Valley0-0

Sub-5A

Record:
12. Holy Cross0-0
11. Antonian0-0
10. Central Catholic0-0
9. Jourdanton0-0
8. Blanco0-0
7. Poth0-0
6. Marion0-0
5. Devine0-0
4. Somerset0-0
3. Canyon Lake0-0
2. Davenport0-0
1. La Vernia0-0

Read more reporting and watch highlights and full games on the Big Game Coverage page.

