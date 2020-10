2.6 millones residentes de Texas participan en los primeros 3 días de votación temprana

(Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.)

De acuerdo con información preliminar del estado, más de 2.6 millones de votantes asistieron a las urnas esta primera semana de elecciones tempranas.

El número incluye alrededor de 2.16 millones de votos en persona y aproximadamente 500,000 boletas por correo, según información del Associated Press.

El periódico Texas Tribune también informó que casi el 16 por ciento de electores en el estado ya han emitido su voto.

En el 2016, las votaciones tempranas se limitaron a solo dos semanas a comparación de este año, que cuenta con un periodo de tres semanas debido a la actual crisis del Covid-19.

En solo los primeros tres días de votación temprana de este ciclo electoral, residentes de Texas han acumulado el 40 por ciento de la participación total que se llevó a cabo hace cuatro años.

En el Condado Bexar, cerca de 109,000 personas emitieron su voto en persona en los primeros tres días. La cifra no incluye los otros 56,000 electores que han emitido su voto por correo.

Esto significa que el 14 por ciento de todos los 1.1 millones de votantes registrados en el condado ya han votado, según un reporte del Tribune.

De acuerdo con el U.S. Election Project, más de 22 millones de estadounidenses ya han votado en todo el país.

Residentes de Texas pueden asistir a las urnas desde hoy hasta el 30 de octubre y también el Día de Elecciones, el 3 de noviembre.

