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Vacunas contra la gripe gratuitas en modalidad de autoservicio regresan a San Antonio, ofrecidas por University Health

Los eventos de vacunación están abiertos a adultos y niños de 6 meses en adelante; es necesario registrarse

University Health in partnership with Bexar County will be holding their annual no cost flu shot drive thru. (2026)

SAN ANTONIO - University Health y el condado de Bexar reanudarán su serie anual de eventos comunitarios de vacunación gratuita contra la gripe desde el auto, como parte de su alianza de inmunización comunitaria.

Las vacunas contra la gripe estarán disponibles sin costo en cuatro ubicaciones de San Antonio entre septiembre y octubre. Cada evento se llevará a cabo de 8 a.m. al mediodía.

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Los eventos están abiertos a adultos y niños de 6 meses en adelante. Todas las personas que reciban una vacuna deben registrarse.

Funcionarios de University Health dijeron que no se ofrecerán vacunas contra el COVID-19 durante los eventos.

Eventos de vacunación contra la gripe desde el auto

  • Sábado 12 de Septiembre: Oficina satélite de la comisionada Rebeca Clay-Flores, Precinto 1, 3505 Pleasanton Road.
  • Sábado 19 de Septiembre: Freeman Coliseum, 3201 East Houston Street, organizado por el comisionado Tommy Calvert.
  • Sábado 3 de Octubre: Gustafson Stadium, 7001 Culebra Road, organizado por el comisionado Justin Rodriguez.
  • Sábado 10 de Octubre: Dub Farris Athletic Complex, 8400 N Loop 1604 W, organizado por el comisionado Grant Moody

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