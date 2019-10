40 Bexar County arrests made as part of nationwide warrant roundup

SAN ANTONIO - Forty fugitives who were wanted on misdemeanor and felony family violence warrants were arrested earlier this week, as part of a nationwide roundup.

The 17th Annual National Family Violence Apprehension warrant roundup took place Wednesday, with the Bexar County Sheriff's Office participating.

Authorities checked more than 100 locations through the process of searching for the fugitives.

Everyone was taken into custody without incident.

"This is the first time that the BCSO (participated) in this national warrant roundup, and (we) are proud of the success it brought in apprehending these individuals who were wanted on family violence charges," the department said in a news release.

Of the 40 fugitives arrested, three were documented gang members.

Below is a list of the fugitives apprehended, along with the charges they face.

