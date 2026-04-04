Tradición y color: Más de 70 años celebrando Fiesta en San Antonio

SAN ANTONIO – En el corazón de San Antonio, una tienda con más de siete décadas de historia se ha convertido en un punto clave para vivir el espíritu de Fiesta al máximo.

Entre pasillos llenos de color, se encuentran todo tipo de decoraciones, vestimentas y artículos que capturan la esencia de esta celebración única. Desde accesorios tradicionales hasta piezas vibrantes que llenan de vida cualquier espacio, cada detalle refleja la alegría que define a Fiesta.

Pero si hay algo que distingue a este lugar, es su especialidad: el papel picado. Delicado, colorido y lleno de significado, estas piezas artesanales transforman cualquier rincón en una auténtica celebración.

Año tras año, generaciones de familias han pasado por esta tienda, convirtiéndola en parte de la tradición misma de San Antonio.

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