2026 Texas Cavaliers River Parade en Español

SAN ANTONIO – ¡Viva! Fiesta ya ha tenido un grand comienzo, y la diversión continúa el lunes 20 de abril con el Texas Cavaliers River Parade.

El 81.º Texas Cavaliers River Parade se llevará a cabo de 7 a 9 p.m. KSAT transmitirá el desfile en Inglés y Español en todas sus plataformas y en este artículo.

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El tema del desfile es “Through the Decades: A Centennial Celebration,” en conmemoración del centenario de la organización. Leon McNeil, fundador de City Kids Adventures, es el gran mariscal de este año.

Los Texas Cavaliers están conformados por aproximadamente 600 empresas y líderes comunitarios. La organización fue fundada en 1926 y en 1989 creó el Texas Cavaliers Charitable Foundation para apoyar a organizaciones sin fines de lucro locales.

Texas Cavaliers River Parade (Copyright 2025 by KSAT - All rights reserved.)

El desfile atrae a mas de 250,000 espectadores cada año y, según el sitio web de los Texas Cavaliers, la organización solo tiene disponibles solo 18,000 boletos.

Los boletos están disponibles a la venta en línea.

Fiesta comenzó el jueves 16 de abril y concluye el domingo 26 de abril, con 11 días de comida, música y cultura en San Antonio.

La celebración incluirá decenas de eventos, entre ellos los desfiles tradicionales de Fiesta, festivales familiares y tradiciones imperdibles de la ciudad.

KSAT ofrecerá cobertura en múltiples plataformas, incluyendo televisión, en línea, transmisión en vivo y redes sociales. Además, KSAT transmitirá en español el Battle of Flowers Parade y el Fiesta Flambeau Parade.

Esto es lo que debes saber.

📅 Guías de eventos diarios

Para planificar tu agenda de Fiesta, KSAT ofrece guías diarias para cada día de la celebración:

📺 Watch Fiesta en cualquier lugar con KSAT

Aquí le indicamos cuándo podrá ver algunos de los eventos más importantes en KSAT 12, KSAT Plus (nuestra aplicación de streaming gratuita), YouTube y KSAT.com.

Lunes 20 de abril : Texas Cavaliers River Parade y River Parade en Español , cobertura a partir de las 7 p.m., seguido por SA Live River Parade After Party. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 7 p.m., seguido por— Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Jueves 23 de abril : Battle of Flowers Band Festival , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Viernes 24 de abril : Battle of Flowers Parade y Battle of Flowers en Español , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Fiesta Pooch Parade , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : King William Fair Parade , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Battle of Flowers Band Festival , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril: Fiesta Flambeau Parade y Flambeau en Español, cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Para obtener más información sobre cómo transmitir KSAT 12 de forma gratuita, haz click aqui.

📲 Mantente conectado con KSAT

Esto es solo el comienzo. A medida que avance Fiesta 2026, KSAT ampliará su cobertura con:

Más transmisiones de eventos en vivo.

Contenido especial e historias detrás de cámaras.

Exclusivas de streaming y retransmisiones.

Manténgase atento a KSAT en todas las plataformas para la cobertura más completa y actualizada de la Fiesta en San Antonio.

¡Viva Fiesta!

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