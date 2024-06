Cómo enfriar rápidamente ese coche caliente

SAN ANTONIO – Read in English here

Cuando tu coche ha estado estacionado afuera en un día caluroso, conoces esa sensación de abrir la puerta y recibir una ráfaga de aire caliente y húmedo.

Lo que necesitas es enfriar rápidamente tu coche con el aire acondicionado, pero ¿cuál es la manera más eficiente y efectiva de hacerlo?

El movimiento es tu amigo cuando se trata de enfriar rápidamente, según Consumer Reports. Ellos dicen que es mejor que no uses el encendido remoto del coche en pleno verano, ya que no hará mucho para enfriar el coche y solo desperdiciarás gasolina.

”El aire acondicionado de tu coche funciona mucho mejor cuando estás conduciendo porque cuanto más rápido gira el motor, más rápido funciona el compresor del aire acondicionado, lo que permite que el sistema enfríe más eficazmente”, dijo Mike Quincy, editor de automóviles de Consumer Reports.

Esto es lo que aconseja que hagas:

Empieza a conducir y enciende el aire acondicionado.

Abre todas las ventanas durante 10 a 20 segundos.

Sube la velocidad del ventilador.

Una vez que el aire frío empiece a fluir por las rejillas sube las ventanas delanteras.

Deja las traseras entreabiertas por otros 10 a 20 segundos para llevar el aire frío a la parte trasera del coche.

”Después ajusta el aire acondicionado a la temperatura más baja y haz ajustes en la velocidad y dirección del ventilador para estar cómodo. Esto hará que la unidad de aire acondicionado sea más eficiente, secará más el aire y puede ahorrar algo de combustible”, dijo Quincy.

Si tienes pasajeros en el asiento trasero, asegúrate de apagar el modo de recirculación para que el aire en la parte trasera no se vuelva rancio y caliente.

Si tienes un coche más nuevo con un sistema de auto-stop/start, puede que quieras desactivarlo, si es posible. Esta función ahorra combustible apagando el motor del coche cuando estás detenido, pero también puede apagar el compresor del aire acondicionado.

Finalmente, revisa el filtro de aire de la cabina para asegurarte de que esté limpio. Un filtro sucio impide un flujo de aire óptimo.

Es una buena idea dejar una toalla pequeña o dos en el coche, para que nadie tenga que sentarse en un asiento ardiente.

