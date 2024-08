City of San Antonio shares list of places to stay cool

San Antonio is offering residents places to stay cool all over the city.

SAN ANTONIO – If you’re looking for a place to stay cool in the sweltering heat, the city has put together some suggestions from all over the city.

Click the link to see the city’s Interactive Places to Stay Cool Map for each one’s operating hours.

This list does not include splash pads or swimming pools; however, those locations are available on the city’s map.

Alicia Trevino Lopez Senior Center - 8353 Culebra Rd, San Antonio 78251

Brook Hollow Branch Library -

Central Library - 600 Soledad St, San Antonio 78205

Collins Garden Branch Library - 200 N Park Blvd, San Antonio 78204

Commanders House Adult and Senior Center - 622 S Flores St, San Antonio 78204

Copernicus Community Center - 5003 Lord Rd, San Antonio 78220

Cortez Branch Library - 2803 Hunter Blvd, San Antonio 78224

Cuellar Community Center - 5626 San Fernando St, San Antonio 78227

Dawson Community Center - 2500 E Commerce St, San Antonio 78203

Denver Heights Community Center - 300 Porter St, San Antonio 78210

District 2 Senior Center - 1751 S WW White Rd, San Antonio 78220

District 5 Senior Center - 2701 S Presa St, San Antonio 78210

Doris Griffin Senior Center - 6157 NW Loop 410, San Antonio 78238

Encino Branch Library - 2515 E Evans Rd, San Antonio 78259

Forest Hills Branch Library - 5245 Ingram Rd, San Antonio 78228

Garza Community Center - 1450 Mira Vista, San Antonio 78228

Gill Community Center - 7902 Westshire Dr, San Antonio 78227

Granados Adult and Senior Center - 500 Freiling Dr, San Antonio 78213

Great Northwest Branch Library - 9050 Wellwood St, San Antonio 78250

Guerra Branch Library - 7978 W Military Dr, San Antonio 78227

Hamilton Community Center - 10700 Nacogdoches Rd, San Antonio 78217

Harlandale Community Center - 301 Sussex Ave, San Antonio 78221

James Bode Community Center - 901 Rigsby Ave, San Antonio 78210

Lions Field Adult & Senior Citizens Center - 2809 Broadway St, San Antonio 78209

Mccreless Branch Library - 1023 Ada St, San Antonio 78223

Melendrez Community Center - 5909 W Commerce St, San Antonio 78237

Memorial Branch Library - 3222 Culebra Rd, San Antonio 78228

Miller’s Pond Community Center - 6075 Old Pearsall Rd, San Antonio 78242

Mission Branch Library - 3134 Roosevelt Ave, San Antonio 78214

Normoyle Community Center & Senior Center - 700 Culberson Ave, San Antonio 78225

Northeast Senior Center - 4135 Thousand Oaks Dr, San Antonio 78233

Palm Heights Community Center - 1201 W Malone Ave, San Antonio 78225

Parman Branch Library at Stone Oak - 20735 Wilderness Oak, San Antonio 78258

Quintero Community Center - 3100 Hiawatha Dr, San Antonio 78210

Ramirez Community Center - 1011 Gillette Blvd, San Antonio 78224

San Juan Community Center - 2307 S Calaveras St, San Antonio 78207

San Pedro Branch Library - 1315 San Pedro Ave, San Antonio 78212

Schaefer Branch Library - 6322 US Hwy 87 E, San Antonio 78222

Semmes Branch Library -15060 Judson Rd, San Antonio 78247

South San Community Center - 2031 Quintana Rd, San Antonio 78211

Southside Lions Senior Center - 3303 Pecan Valley Dr, San Antonio 78210

Thousand Oaks Branch Library - 4618 Thousand Oaks Dr, San Antonio 78233

Tobin at Oakwell Branch Library - 4134 Harry Wurzbach Rd, San Antonio 78209

Tobin Community Center - 1900 W Martin St, San Antonio 78207

Walker Ranch Senior Center - 835 W Rhapsody Dr, San Antonio 78216

West End Park Comprehensive Senior Center - 1226 NW 18th St, San Antonio 78207

Westfall Branch Library - 6111 Rosedale Ct, San Antonio 78207

Willie M. Cortez Senior Center - 5512 SW Military Dr, San Antonio 78242

Woodard Community Center - 1011 Locke St, San Antonio 78208

Yates Community Center - 568 Rasa Dr, San Antonio 78227