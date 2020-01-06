This is the 2020 Democratic March Primary ballot for Bexar County
From president to constable, find all candidates participating in the election around San Antonio
SAN ANTONIO – The 2020 Primary Election in Texas will take place on March 3. Texas is one of 16 states with primary elections on Super Tuesday. About 40 percent of total delegate allocation is at stake that day.
The following list of candidates was provided to the Secretary of State’s Office by the Democratic Party of Texas. The candidates are listed in the order they will appear on the ballot. Julián Castro suspended his campaign on Jan. 2.
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Democratic Primary Candidates:
PRESIDENT/VICE-PRESIDENT
AMY KLOBUCHAR
TOM STEYER
JULIÁN CASTRO
ELIZABETH WARREN
MARIANNE WILLIAMSON
MICHAEL BENNET
CORY BOOKER
ANDREW YANG
BERNIE SANDERS
DEVAL PATRICK
JOHN K. DELANEY
MICHAEL R. BLOOMBERG
TULSI GABBARD
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE
ROBBY WELLS
JOSEPH R. BIDEN
PETE BUTTIGIEG
U. S. SENATOR
VICTOR HUGO HARRIS
ROYCE WEST
ADRIAN OCEGUEDA
AMANDA K. EDWARDS
D. R. HUNTER
SEMA HERNANDEZ
CHRIS BELL
MARY "MJ" HEGAR
JACK DANIEL FOSTER JR
CRISTINA TZINTZUN RAMIREZ
ANNIE "MAMÁ" GARCIA
MICHAEL COOPER
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 20
JUSTIN LECEA
ROB HOSTETLER
JOAQUIN CASTRO
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 21
JENNIE LOU LEEDER
WENDY R. DAVIS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 23
RICARDO R. MADRID
JAIME ESCUDER
ROSALINDA "ROSEY" RAMOS ABUABARA
EFRAIN V VALDEZ
GINA ORTIZ JONES
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 28
HENRY CUELLAR
JESSICA CISNEROS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 35
LLOYD DOGGETT
RAFAEL ALCOSER III
RAILROAD COMMISSIONER
CHRYSTA CASTAÑEDA
MARK WATSON
ROBERTO R. "BETO" ALONZO
KELLY STONE
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
JERRY ZIMMERER
AMY CLARK MEACHUM
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 6 - UNEXPIRED TERM
LARRY PRAEGER
KATHY CHENG
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
STACI WILLIAMS
BRANDY VOSS
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
GISELA D. TRIANA
PETER KELLY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
ELIZABETH DAVIS FRIZELL
WILLIAM PIERATT DEMOND
DAN WOOD
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
TINA CLINTON
STEVEN MIEARS
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
BRANDON BIRMINGHAM
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 5
REBECCA BELL-METEREAU
LETTI BRESNAHAN
STATE SENATOR, DISTRICT 19
BELINDA SHVETZ
FREDDY RAMIREZ
ROLAND GUTIERREZ
XOCHIL PEÑA RODRIGUEZ
STATE SENATOR, DISTRICT 21
JUDITH ZAFFIRINI
STATE SENATOR, DISTRICT 26
JOSÉ MENÉNDEZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 116
EVAN BOHL
TREY MARTINEZ FISCHER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 117
PHILIP CORTEZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 118
LEO PACHECO
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 119
SEAN VILLASANA
JENNIFER RAMOS
ELIZABETH "LIZ" CAMPOS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 120
BARBARA GERVIN-HAWKINS
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 121
BECCA MOYER DEFELICE
CELINA MONTOYA
JACK GUERRA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 122
CLAIRE BARNETT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 123
DIEGO BERNAL
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 124
INA MINJAREZ
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 125
RAY LOPEZ
CHIEF JUSTICE, 4TH COURT OF APPEALS DISTRICT
REBECA MARTINEZ
DISTRICT JUDGE, 37TH JUDICIAL DISTRICT
NICOLE GARZA
MICHAEL MERY
DISTRICT JUDGE, 57TH JUDICIAL DISTRICT
ANTONIA "TONI" ARTEAGA
DISTRICT JUDGE, 73RD JUDICIAL DISTRICT
DAVID A. CANALES
DISTRICT JUDGE, 131ST JUDICIAL DISTRICT
NORMA GONZALES
DISTRICT JUDGE, 166TH JUDICIAL DISTRICT
LAURA SALINAS
DISTRICT JUDGE, 175TH JUDICIAL DISTRICT
CATHERINE TORRES-STAHL
DISTRICT JUDGE, 379TH JUDICIAL DISTRICT
RON RANGEL
DISTRICT JUDGE, 386TH JUDICIAL DISTRICT
ARCELIA TREVIŃO
JACQUELINE "JACKIE" VALDÉZ
DISTRICT JUDGE, 399TH JUDICIAL DISTRICT
FRANK J. CASTRO
GABE QUINTANILLA
DISTRICT JUDGE, 407TH JUDICIAL DISTRICT
TINA TORRES
MARIBEL CRUZ
DISTRICT JUDGE, 408TH JUDICIAL DISTRICT
ANGELICA JIMENEZ
DISTRICT JUDGE, 438TH JUDICIAL DISTRICT
ROSIE ALVARADO
SHERIFF
SHARON RODRIGUEZ
PETE LOZANO
JOSÉ TREVIŃO
MICHELLE BARRIENTES VELA
JAVIER SALAZAR
COUNTY TAX ASSESSOR-COLLECTOR
GARY ALCOSER
ALBERT URESTI
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1
SERGIO "CHICO" RODRIGUEZ
REBECA "BECKY" CLAY-FLORES
FRED "FREDDY" MENDOZA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 2
JUSTIN RODRIGUEZ
QUETA RODRIGUEZ
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 3
ISMAEL REYES
ALFONSO PEREZ
CHRISTINE HORTICK
JUSTICE OF THE PEACE PRECINCT 2
ROBERTO ROBBIE VAZQUEZ
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 1
JUAN CONTRERAS
RUBEN C. TEJEDA
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
RUDY DOMINGUEZ
RAYMOND FORD
INO BADILLO
ANTHONY CASTILLO
LEONICIO BARRERA MORENO III
VAL FLORES
RICHARD "RICK" PEDRAZINE
LETICIA R. VAZQUEZ
EDWARD PRADO
DEBRA L. SOLIS ZERDA
MANO RODRIGUEZ
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
STAN RAMOS
KATHRYN BROWN
DAVID A. CLEVELAND
MIKE CHIEF RAMIREZ
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