This is the 2020 Republican March Primary ballot for Bexar County
From president to constable, find all candidates participating in the election around San Antonio
SAN ANTONIO – The 2020 Primary Election in Texas will take place on March 3. Texas is one of 16 states with primary elections on Super Tuesday. About 40 percent of total delegate allocation is at stake that day.
The following list of candidates was provided to the Secretary of State’s Office by the Republican Party of Texas. The candidates are listed in the order they will appear on the ballot.
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Republican Primary Candidates:
PRESIDENT/VICE-PRESIDENT
BOB ELY
ROQUE "ROCKY" DE LA FUENTE GUERRA
JOE WALSH
DONALD J. TRUMP
ZOLTAN G. ISTVAN
MATTHEW JOHN MATERN
BILL WELD
U. S. SENATOR
JOHN CORNYN
MARK YANCEY
DWAYNE STOVALL
JOHN ANTHONY CASTRO
VIRGIL BIERSCHWALE
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 20
DOMINICK DINA
TAMMY K. ORTA
ANITA KEGLEY
MAURO GARZA
GARY ALLEN
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 21
CHIP ROY
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 23
BEN VAN WINKLE
RAUL REYES
DARWIN BOEDEKER
CECIL B. "BURT" JONES
ALMA ARREDONDO-LYNCH
JEFF MCFARLIN
TONY GONZALES
ALÍA URESTE
SHARON BRECKENRIDGE THOMAS
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 28
SANDRA WHITTEN
U. S. REPRESENTATIVE DISTRICT 35
"GUILLERMO" WILLIAM HAYWARD
NICK MOUTOS
JENNY GARCIA SHARON
RAILROAD COMMISSIONER
JAMES "JIM" WRIGHT
RYAN SITTON
CHIEF JUSTICE, SUPREME COURT
NATHAN HECHT
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 6 - UNEXPIRED TERM
JANE BLAND
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 7
JEFF BOYD
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 8
BRETT BUSBY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 3
GINA PARKER
BERT RICHARDSON
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 4
KEVIN PATRICK YEARY
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS PLACE 9
DAVID NEWELL
MEMBER, STATE BOARD OF EDUCATION, DISTRICT 5
INGA COTTON
ROBERT MORROW
LANI POPP
STATE SENATOR, DISTRICT 19
PETER P. “PETE” FLORES
STATE SENATOR, DISTRICT 21
FRANK POMEROY
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 116
FERNANDO PADRON
ROBERT LITOFF
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 117
CARLOS ANTONIO RAYMOND
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 118
ADAM SALYER
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 119
GEORGE B. GARZA
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 120
RONALD PAYNE
ANDREW FERNANDEZ VICENCIO
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 121
STEVE ALLISON
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 122
LYLE LARSON
CHIEF JUSTICE, 4TH COURT OF APPEALS DISTRICT
RENEE YANTA
DISTRICT JUDGE, 37TH JUDICIAL DISTRICT
CAMILE GLASSCOCK DUBOSE
DISTRICT JUDGE, 386TH JUDICIAL DISTRICT
DAPHNE PREVITI AUSTIN
DISTRICT JUDGE, 399TH JUDICIAL DISTRICT
WALDEN SHELTON
DISTRICT JUDGE, 407TH JUDICIAL DISTRICT
STEPHANI WALSH
SHERIFF
GERARD C "GERRY" RICKHOFF
GARY W. GARCIA
WILLIE NG
COUNTY TAX ASSESSOR-COLLECTOR
STEPHEN DAVID PENNINGTON
MICHAEL BERLANGA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 1
GABRIEL LARA
COUNTY COMMISSIONER PRECINCT 3
TOM RICKHOFF
TRISH DEBERRY
WESTON MARTINEZ
JOHN (THE MARINE) CASARES
ELLEN PFEIFFER
JUDY STULLER
KENNY VALLESPIN
CELESTE BROWN
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 2
CHARLIE PENA JR
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 3
MARK VOJVODICH
NATE BUCHANAN
COUNTY CONSTABLE PRECINCT 4
LARRY RICKETTS
MARTIN ROD CHAVEZ
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