¿Por qué KSAT publica la mayoría de los videos y audios del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde?

UVALDE, TEXAS - MAY 28: The Uvalde water tower is seen on May 28, 2022 in Uvalde, Texas. 19 children and two adults were killed on May 24th during a mass shooting at Robb Elementary School after a man entered the school through an unlocked door and barricaded himself in a classroom where the victims were located. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)

Read in English here

El 24 de mayo de 2022, un hombre armado entró en la Escuela Primaria Robb en Uvalde y abrió fuego en un salón de clases, matando a 19 niños y dos maestros.

Recommended Videos

Desde ese día, la respuesta de las fuerzas del orden ha sido fuertemente cuestionada por las familias de las víctimas, legisladores, los medios de comunicación y el público en general. No solo se ha cuestionado la respuesta, sino también la gestión de la investigación.

Poco después del tiroteo, medios de comunicación de todo el país, incluido KSAT, presentaron solicitudes de registros abiertos para obtener toda la documentación disponible para el público bajo la Ley de Registros Abiertos, con el fin de ayudar a nuestra audiencia a comprender mejor lo que sucedió ese día. Esto resultó en una demanda para luchar por la divulgación de esa información.

Después de más de dos años, un juez ordenó recientemente a la Ciudad de Uvalde que divulgará todos los videos de las cámaras corporales, los videos de las cámaras de los patrulleros, las llamadas al 911, las transmisiones de radio y otros documentos relevantes para la investigación.

Esos registros fueron divulgados el sábado.

KSAT ha decidido publicar la mayoría de la documentación que recibimos para permitir al público la oportunidad de ver lo que sucedió ese día. Las redacciones en los documentos, el desenfoque en los videos y la edición del audio fueron realizados por la Ciudad de Uvalde y aprobados por los abogados que representan a todos los medios de comunicación. Por respeto a las familias de las víctimas, KSAT ha decidido no publicar las llamadas al 911 realizadas por los estudiantes dentro de la escuela.

Aunque el video es difícil de ver y el audio difícil de escuchar, tomamos la decisión de presentar todo a nuestra audiencia tal como nos fue entregado. Creemos que el público tiene el derecho de saber lo que sucedió ese día.

Versión en español de la declaración de Laura Prather, Presidenta de la Ley de Medios de Haynes Boone, quien lidera el litigio:

“Agradecemos que la ciudad de Uvalde esté dando este paso hacia la transparencia. Durante más de dos años, nuestro equipo de Haynes Boone ha luchado por la publicación de registros relacionados con el trágico tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb. Todavía estamos esperando que Uvalde CISD, el condado de Uvalde y el DPS de Texas publiquen docenas de entrevistas, cientos de vídeos de cámaras corporales y miles de archivos de investigación. La transparencia es necesaria para ayudar a Uvalde a sanar y permitirnos a todos entender lo que sucedió y aprender cómo prevenir futuras tragedias”.

Versión original:

“We’re thankful the City of Uvalde is taking this step toward transparency. For more than two years, our Haynes Boone team has fought for the release of records related to the tragic mass shooting at Robb Elementary. We’re still waiting on Uvalde CISD, Uvalde County and Texas DPS to release dozens of interviews, hundreds of body camera videos and thousands of investigative files. Transparency is necessary to help Uvalde heal and allow us all to understand what happened and learn how to prevent future tragedies.”

Cobertura en KSAT.com: