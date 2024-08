Ciudad de Uvalde publica registros del tiroteo en la Escuela Primaria Robb

UVALDE, Texas – Read in English here

Funcionarios de la ciudad de Uvalde publicaron el sábado una gran cantidad de registros públicos relacionados con la masacre de 2022 en la Escuela Primaria Robb.

La publicación de las imágenes de cámaras corporales de los oficiales, cámaras del tablero de los vehículos, transmisiones de radio de emergencia, llamadas al 911 y registros escritos ocurre días después de que un juez del tribunal de distrito ordenara su divulgación.

El condado de Uvalde y el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde también fueron nombrados en la demanda presentada en 2022 por organizaciones de noticias, incluida KSAT TV, que buscaban registros de la respuesta policial al tiroteo en la escuela, el más mortífero en la historia de Texas.

Diecinueve estudiantes y dos maestras murieron después de que un hombre armado ingresará a las aulas con un rifle de estilo AR.

El tiroteo de mayo de 2022 también fue el más mortífero en una escuela primaria en los Estados Unidos desde el tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

Los funcionarios del condado y del distrito escolar presentaron este verano avisos de que tienen la intención de apelar el fallo del juez.

Los funcionarios de la ciudad de Uvalde tenían hasta 20 días para hacer las redacciones necesarias y publicar los registros, que fueron difundidos el sábado al mediodía, semanas antes del plazo ordenado por el tribunal.

Una demanda separada presentada en 2022 por un grupo de organizaciones de noticias, incluida KSAT TV, contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) sigue pendiente.

Un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Travis ordenó el año pasado al DPS que publicará los registros de su respuesta a la escuela, pero los funcionarios del DPS apelaron rápidamente el fallo.

Publicación del sábado incluye cientos de transmisiones de radio

La divulgación de la información incluyó imágenes de cámaras corporales de cinco oficiales del Departamento de Policía de Uvalde, grabaciones de cámaras de tablero, audio de cerca de 20 llamadas al 911 y cientos de transmisiones de radio y llamadas no emergentes realizadas ese día en relación con la respuesta policial.

La publicación también incluyó docenas de documentos y mensajes de texto.

Los materiales han sido redactados de acuerdo con las reglas establecidas por la Ley de Información Pública de Texas.

Un informe investigativo de la Cámara de Representantes de Texas publicado en julio de 2022 reveló que 25 oficiales del Departamento de Policía de Uvalde estaban entre los cientos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que descendieron a la escuela primaria durante la respuesta al tiroteo.

Nuevas imágenes de cámaras corporales mostraron a oficiales ingresando a las aulas

Las imágenes de cámaras corporales publicadas por la Ciudad de Uvalde el sábado proporcionaron el primer vistazo de las autoridades ingresando a las aulas de la Escuela Primaria Robb el 24 de mayo de 2022.

Las imágenes del Departamento de Policía de Uvalde no revelaron nuevas revelaciones sobre la masacre, pero confirman con pruebas visuales que los oficiales esperaban en los pasillos mientras la central de despacho recibía llamadas al 911 sobre un hombre armado en la escuela.

Los registros incluyeron 12 videos de cámaras corporales de cinco oficiales del Departamento de Policía de Uvalde en la escena.

Las imágenes de la cámara del sargento del Departamento de Policía de Uvalde, Daniel Coronado, constituyen la mayor parte del metraje publicado, alrededor de dos horas, y capturan el momento en que los oficiales irrumpieron en el aula alrededor de las 12:50 p.m. El atacante había ingresado a la escuela alrededor de las 11:33 a.m. y se atrincheró en las aulas 111 y 112.

“Hay un helicóptero mirando allá arriba. Oh, Dios mío, por favor”, dice un oficial en las imágenes de Coronado justo antes de que los oficiales ingresen al aula y maten al atacante.

“Van a entrar”, dijo un oficial mientras la escena se volvía caótica. En el video se escuchan fuertes detonaciones de disparos y gritos.

“¡Niños!” “¡EMT!” y “¡Tráiganme a los niños!” se escuchan gritar a diferentes oficiales.

“¿Dónde está el sospechoso?”, pregunta un oficial. “Está muerto”, responde otro.

Mira las imágenes de Coronado a continuación:

El tío del atacante de Uvalde llamó al 911 durante la masacre

Justo antes de llegar a la escuela, el atacante de 18 años disparó e hirió a su abuela en su casa. Luego tomó una camioneta de la casa y condujo hacia la escuela.

El desconsolado tío de Ramos hizo varias llamadas al 911 suplicando que lo comunicaran para tratar de convencer a su sobrino de que dejara de disparar.

“Tal vez me escuche porque me escucha, todo lo que le digo lo escucha”, dijo el hombre, que se identificó como Armando Ramos, en la llamada al 911.

“Tal vez pueda detenerse o hacer algo para entregarse”, dijo Ramos, con la voz quebrada.

Dijo que su sobrino, quien había estado con él en su casa la noche anterior, se quedó con él en su habitación toda la noche y le dijo que estaba molesto porque su abuela lo estaba “molestando”.

“Oh Dios mío, por favor, por favor, no hagas nada estúpido”, dice el hombre en la llamada. “Creo que está disparando a los niños”.

Pero la oferta llegó demasiado tarde, justo cuando el tiroteo había terminado y los oficiales de la ley mataron a Salvador Ramos.

Escucha el audio a continuación:

Por qué KSAT está publicando la mayoría de las imágenes, audio de la ciudad de Uvalde

KSAT ha decidido publicar la mayoría de la documentación que recibimos para permitir al público la oportunidad de ver lo que sucedió ese día. Las redacciones en los documentos, el desenfoque en los videos y la edición del audio fueron realizados por la ciudad de Uvalde y aprobados por los abogados que representan a todos los medios de comunicación. Por respeto a las familias de las víctimas, KSAT ha decidido no publicar llamadas al 911 de los estudiantes dentro de la escuela.

Aunque el video es difícil de ver y el audio difícil de escuchar, tomamos la decisión de presentar todo a nuestra audiencia tal como nos fue entregado. Creemos que el público tiene el derecho de saber lo que sucedió ese día.

Versión en español de la declaración de Laura Prather, Presidenta de la Ley de Medios de Haynes Boone, quien lidera el litigio:

“Agradecemos que la ciudad de Uvalde esté dando este paso hacia la transparencia. Durante más de dos años, nuestro equipo de Haynes Boone ha luchado por la publicación de registros relacionados con el trágico tiroteo masivo en la Escuela Primaria Robb. Todavía estamos esperando que Uvalde CISD, el condado de Uvalde y el DPS de Texas publiquen docenas de entrevistas, cientos de vídeos de cámaras corporales y miles de archivos de investigación. La transparencia es necesaria para ayudar a Uvalde a sanar y permitirnos a todos entender lo que sucedió y aprender cómo prevenir futuras tragedias”.

Versión original:

“We’re thankful the City of Uvalde is taking this step toward transparency. For more than two years, our Haynes Boone team has fought for the release of records related to the tragic mass shooting at Robb Elementary. We’re still waiting on Uvalde CISD, Uvalde County and Texas DPS to release dozens of interviews, hundreds of body camera videos and thousands of investigative files. Transparency is necessary to help Uvalde heal and allow us all to understand what happened and learn how to prevent future tragedies.”

