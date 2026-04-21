2026 Fiesta Battle of Flowers Parade en San Antonio en Español

SAN ANTONIO – El Desfile de la Batalla de las Flores de San Antonio regresa el viernes 24 de abril con más de 350,000 espectadores esperados en el centro de la ciudad para celebrar el tema de este año: “From Pages to Possibilities.”

La vanguardia comenzará a las 9:55 a.m. y el desfile seguirá a las 10:30 a.m. KSAT ofrecerá cobertura en vivo del desfile, comenzando con Good Morning San Antonio el viernes. El desfile estará disponible en su totalidad en todas las plataformas de KSAT, incluyendo en este artículo.

Recommended Videos

El único desfile del país producido íntegramente por mujeres honrará la tradición y la creatividad a lo largo del centro de la ciudad, encabezado por el gran mariscal Tim Morrow, presidente y director ejecutivo del San Antonio Zoo.

El tema de este año, “From Pages to Possibilities,” celebra la narrativa, la imaginación y la magia de los libros.

Battle of Flowers Parade (Copyright 2025 by KSAT - All rights reserved.)

El desfile partirá desde North Main Street, cerca del San Antonio College. Recorrerá Lexington Avenue, North St. Mary’s Street, Brooklyn Avenue, Avenue E, Houston Street, Alamo Plaza, Commerce Street y Santa Rosa, donde concluirá cerca de West Martin Street.

Los boletos están disponibles aquí.

Parade Map 2024 by akmoreno on Scribd

Fiesta comenzó el jueves 16 de abril y concluye el domingo 26 de abril, con 11 días de comida, música y cultura en San Antonio.

La celebración incluirá decenas de eventos, entre ellos los desfiles tradicionales de Fiesta, festivales familiares y tradiciones imperdibles de la ciudad.

KSAT ofrecerá cobertura en múltiples plataformas, incluyendo televisión, en línea, transmisión en vivo y redes sociales. Además, KSAT transmitirá en español el Battle of Flowers Parade y el Fiesta Flambeau Parade.

Esto es lo que debes saber.

📅 Guías de eventos diarios

Para planificar tu agenda de Fiesta, KSAT ofrece guías diarias para cada día de la celebración:

📺 Watch Fiesta en cualquier lugar con KSAT

Aquí le indicamos cuándo podrá ver algunos de los eventos más importantes en KSAT 12, KSAT Plus (nuestra aplicación de streaming gratuita), YouTube y KSAT.com.

Jueves 23 de abril : Battle of Flowers Band Festival , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Viernes 24 de abril : Battle of Flowers Parade y Battle of Flowers en Español , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Fiesta Pooch Parade , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : King William Fair Parade , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Battle of Flowers Band Festival , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril: Fiesta Flambeau Parade y Flambeau en Español, cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Para obtener más información sobre cómo transmitir KSAT 12 de forma gratuita, haz click aqui.

📲 Mantente conectado con KSAT

Esto es solo el comienzo. A medida que avance Fiesta 2026, KSAT ampliará su cobertura con:

Más transmisiones de eventos en vivo.

Contenido especial e historias detrás de cámaras.

Exclusivas de streaming y retransmisiones.

Manténgase atento a KSAT en todas las plataformas para la cobertura más completa y actualizada de la Fiesta en San Antonio.

¡Viva Fiesta!

Fiesta More Stories Like This In Our Email Newsletter Email Address Sign Me Up

Read also: