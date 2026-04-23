2026 Fiesta Flambeau Parade en San Antonio en Español

SAN ANTONIO – El desfile de Fiesta Flambeau Parade iluminará el centro de San Antonio el sábado 25 de abril, con más de 800,000 espectadores esperados a lo largo de las calles del centro de la ciudad.

La vanguardia comenzará a las 7:15 p.m. y el desfile principal se llevará a cabo de 7:45 a 11 p.m.

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KSAT transmitirá el desfile en vivo en KSAT.com, KSAT Plus, YouTube y en este artículo.

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El tema de este es “Adventures in Toyland.” Shamu y su Equipo son los grandes mariscales del desfile.

Fiesta Flambeau Parade (Copyright 2025 by KSAT - All rights reserved.)

El desfile contará con más de 200 participantes a lo largo de un recorrido de 3.1 millas.

El desfile partirá desde North Main Street, cerca de San Antonio College. Recorrerá por Lexington Avenue, North St. Mary’s Street, Brooklyn Avenue, Avenue E, Houston Street, Alamo Plaza, Commerce Street y Santa Rosa, donde concluirá de West Martin Street.

Haz click aquí para los boletos.

Parade Map 2024 by akmoreno on Scribd

Fiesta comenzó el jueves 16 de abril y concluye el domingo 26 de abril, con 11 días de comida, música y cultura en San Antonio.

La celebración incluirá decenas de eventos, entre ellos los desfiles tradicionales de Fiesta, festivales familiares y tradiciones imperdibles de la ciudad.

KSAT ofrecerá cobertura en múltiples plataformas, incluyendo televisión, en línea, transmisión en vivo y redes sociales.

Esto es lo que debes saber.

📅 Guías de eventos diarios

Para planificar tu agenda de Fiesta, KSAT ofrece guías diarias para cada día de la celebración:

📺 Watch Fiesta en cualquier lugar con KSAT

Aquí le indicamos cuándo podrá ver algunos de los eventos más importantes en KSAT 12, KSAT Plus (nuestra aplicación de streaming gratuita), YouTube y KSAT.com.

Jueves 23 de abril : Battle of Flowers Band Festival , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en , cobertura a partir de las 7 p.m. en el Alamo Stadium. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Viernes 24 de abril : Battle of Flowers Parade y Battle of Flowers en Español , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 10 a.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Fiesta Pooch Parade , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en , cobertura a partir de las 7:30 a.m. en Heights Pool en Alamo Heights. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : King William Fair Parade , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en , cobertura a partir de las 8 a.m. — Disponible en KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril : Battle of Flowers Band Festival , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , 2-5 p.m. (retransmitir) — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Sábado 25 de abril: Fiesta Flambeau Parade y Flambeau en Español, cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, y KSAT Plus. , cobertura a partir de las 7 p.m. — Disponible en KSAT 12, KSAT.com y KSAT Plus.

Para obtener más información sobre cómo transmitir KSAT 12 de forma gratuita, haz click aqui.

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Esto es solo el comienzo. A medida que avance Fiesta 2026, KSAT ampliará su cobertura con:

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Manténgase atento a KSAT en todas las plataformas para la cobertura más completa y actualizada de la Fiesta en San Antonio.

¡Viva Fiesta!

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